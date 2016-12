[FOTO] Jennifer Lopez De Romance Con Otro Bailarin

Tras el anuncio del divorcio de Marc Anthony y Shannon De Lima, todos asumimos que era por la posibilidad que regresaran Marc y Jennifer Lopez, sin embargo los rumores que circulan dicen totalmente lo opuesto. Se sabe que a Jennifer le gustan los bailarines tras estar casado con uno, Chris Judd, y hace apenas unos meses termino su relacion de varios años con Casper Smart. Ahora cuentan que posiblemente esté saliendo con otro de sus bailarines, Derek Hough, de 31 años. Y para agregar al chisme, hace unas semana escuchamos una entrevista de JLO, diciendo que le gustan los bailarines porque son mejores en la cama.

“Last time I was here [at the TODAY show], they asked me who is better in bed — dancers, musicians, or actors? I said, ‘Dancers!’” Lopez admitted. “Musicians are too self-absorbed. They are too concerned with themselves to be great in bed.”