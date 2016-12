[Video] El Lado Oculto De Los Quince de Rubí Que Causa Indignación En Mexico

El poder de las redes sociales jamas ha sido tan evidente como en este 2016. Este año mas que nunca vimos como un teclado, 140 letras, unos memes, y el botón de compartir en Facebook ha generado controversias y decidido elecciones.

Hoy en día, una licenciatura no te garantiza un buen trabajo, una tragedia nacional no te garantiza ayuda de tu gobierno, sin embargo, una simple foto o video si te puede generar cobertura internacional y fama para organizar una fiesta de proporciones nunca antes vistas.

Así es, hablo del fenómeno de los quince años de Rubí. Nosotros en Mega también le dimos seguimiento al desenlace de la fiesta, y para nuestros lectores que mostraron interés, intentamos mantenernos al margen de los detalles.

Lo que muchos no saben, lo que YO no sabia, es que en MEXICO, hay un descontento enorme en algunas personas por el motivo detrás de la cantidad de gente que por fin quiso visitar ese país. Hay indignación de como el gobierno SI quiso formar parte de este evento que se hizo viral pero no aparece en otros aspectos del día a día que afecta a sus ciudadanos.

El siguiente video lo compartió en su pagina de Facebook Ara Iglesias, una ‘Blogger’ popular, en donde nos amplia un poco mas sobre el sentir que ha dejado esta fiesta de quince años.



Para ser sincero, yo no estaba enterado de este lado obscuro de la fiesta. Todo los que YO lei fue lo que se compartía en artículos, en fotos, en videos, y en memes, asi como muchos de ustedes. Yo también, como Ara Iglesias, me reí. Yo vendí ese humo también, y me hizo pensar, se acuerdan cuando se nos hizo chistoso que Donald Trump quisiera ser presidente de los Estados Unidos? Muchos no ríen mas, incluyéndome a mi.

