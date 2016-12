[Fotos Calientes] Esperanza Gómez Aparece En Microtanga En Instagram Y La Critican

No hay duda, Esperanza Gómez es una de las sensaciones mas populares de Instagram, y como no, si aparece frecuentemente en diminutos bikinis dejando muy poco a la imaginación de sus seguidores.

Ya se que lo van a decir: “Otra nota mas sobre una modelo o de una celebridad en bikini,” sin embargo, este caso es diferente. Lo que pasa es que muchos han criticado la manera en la cual Esperanza aparece semi-desnuda popularizando el uso de las microtangas.

Checa las fotos calientes que ha colocado en solamente el ultimo par de meses:

Buenos días les deseo un feliz sábado y resto de fin de semana… Tengan lindo día muchos besitos y no olviden que los quiero mucho😘😘😘 A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Dec 3, 2016 at 4:25am PST

Buenos días les mando muchos besitos, recuerden que la vida es un ratico así que vivan al máximo y sean felices…😘😘😘 A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Nov 30, 2016 at 4:05am PST

A vestirme rápido porque amanecí con mucho frío… Lindos les mando muchos besitos y les deseo un día lleno de cosas lindas. 😘😘😘 No olviden seguir a @esperanzafansgomez A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Nov 29, 2016 at 4:25am PST

Buenos días… Empezando el día desde temprano, les mando muchos besitos y les deseo una feliz semana…😘😘😘 Que tal si me dejan en el comentario de que ciudad escriben… @esperanzafansgomez A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Nov 22, 2016 at 4:18am PST

Les mando muchos besitos y les deseo una feliz semana… Los quiero mucho😘😘😘 No olviden seguir a @esperanzafansgomez A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Nov 14, 2016 at 8:07am PST

Mi foto favorita de las vacaciones, no está modificada de ninguna manera y se tomó con mi celular…😘😘😘 Que tengan lindo dia, feliz viernes. A photo posted by Esperanza Gomez (@esperanzagomez) on Nov 11, 2016 at 6:39am PST

A mi la verdad no me molesta en lo absoluto, no porque sea hombre y la encuentre extremadamente atractiva, si no porque todas las fotos la he tomado por el lado artístico. Ninguna de las fotos me han incomodado, pero a ustedes que les parecen las fotos? Normales o consideran que si se esta exhibiendo de mas en redes sociales? Déjame saber tu punto de vista en los enlaces de aquí abajo!

