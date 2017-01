Nueva Ley Impide Obtener Registro De Auto Si No Se Paga La Manutención

Entra en vigor nueva legislación que le impedirá obtener su registro de auto a las personas que no paguen la manutención de sus hijos con retrasos de 6 meses. Las personas que requieran de mayores informes sobre esta nueva legislación pueden comunicarse al teléfono (866) 646-5611.

Estas son las principales consecuencias de no pagar la pensión de alimentos (Pueden variar de estado a estado)

• Embargo (garnirshment, en inglés) de parte de la nómina (payroll). En este caso se le entrega mensualmente la cantidad embargada al padre o a la madre que conviven con el menor.

• Embargo de una parte de lo que cobra por desempleo.

• Embargo de las cuentas de banco.

• Embargo de la cantidad de devolución que se obtiene del gobierno federal o del estado tras rellenar las planillas de los impuestos (tax returns).

• Multas, que pueden ser fijadas por la agencia estatal que se ocupa de pensión de alimentos o por una corte. Las multas son el origen de deudas finales altas cuando lo que se debía inicialmente por impago del child support era mucho más bajo.

• Pena de prisión. Tiene que ser decretada por una corte y generalmente se da en situaciones de desacato a la corte (contempt) o se trata de una persona que ha incumplido en más de una ocasión. Son muy raras las penas de prisión superiores a seis meses.

• Expulsión del Ejército, en el caso de militares.

• Notificación a los credit bureau, lo cual puede afectar negativamente al crédito.

• Suspensión de la licencia de manejar.

• Anulación del pasaporte estadounidense o no entrega de uno que se solicita siempre y cuando la deuda por impago sea igual o o superior a $2,500.

• Además, el padre o la madre que incumple con su obligación de pagar el child support se muda de estado con la intención de que sea más difícil hacerle cumplir puede ser condenado por un delito federal, en aplicación de la ley que se conoce como Deadbeat Parents Punishment Act. Esta ley prevé penas de cárcel para los padres que se mudan a otro estado y dejan de pagar por más de un año y deben más de $5,000 o no han pagado por más de dos años.

• Además, no pagar el child support puede tener importantes efectos migratorios para adquirir la ciudadanía por naturalización, para algunos casos de obtención de la tarjeta de residencia permanente e incluso podría afectar negativamente a migrantes indocumentados.

