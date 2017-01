[Video] Cristiano Ronaldo Exhibe Ausencia De Messi En Premios ‘FIFA The Best’

Después de muchos años de compartir una rivalidad deportiva, parecía que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estaban mas cómodos que nunca y que quizá existía la posibilidad que al retirarse compartieran una buena amistad.

Sin embargo, después de la gala de los premios FIFA The Best donde CR7 fue nombrado el mejor Futbolista masculino, la rivalidad a vuelto a la normalidad ya que Lionel Messi y sus compañeros del Barcelona no se presentaron al evento.

Tras ser nombrado el mejor jugador del planeta, Cristiano no dudo en recalcar la ausencia de los jugadores rivales y llamo a Messi por su nombre.

Se ha mencionado que los jugadores del Barcelona no viajaran a la gala por el partido de vuelta en la Copa del Rey que disputaran este Miércoles ante el Athletic de Bilbao, partido que están perdiendo hasta el momento.

Ustedes que opinan? Falta de respeto del Barcelona o la ausencia es entendible? Déjame saber en los enlaces de aquí abajo!

