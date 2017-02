Como “experta” en esto de estar soltera, LOL, ¡creo que lo he escuchado todo!!! Los comentarios más inapropiados, crueles, fuera de lugar, cliché, etc, etc que solo te ayudan a recordar ¡QUE ESTAS SOLTERA!!! Sé que muchas veces la gente tiene la mejor intención pero en realidad ¡ya nos tienen fastidiadas! Así que si tienes alguna pariente o amiga que está soltera EVITA decirle cualquier cosa en la siguiente lista.

¡Las 20 Cosas Que Las Solteras Ya Están Cansadas De Escuchar!

1. ¿Cómo es posible que aun estás soltera?

2. Encontrarás a esa persona especial cuando menos lo esperes.

3. ¿Que no te sientes sola?

4. ¿No te preocupa que ya no vayas a poder tener hijos?

5. ¿No estás saliendo con alguien?

6. Deberías intentar “online dating” yo tengo una amiga que conoció a su esposo en línea.

7. No te preocupes ya verás que algún día te llegará tu príncipe azul.

8. Algún día cuando ya estés casada vas a desear estar soltera de nuevo.

9. ¿Si te gustan los hombres?

10. Hay muchos peces en el mar.

11. ¿No crees que estás muy vieja para ser tan exigente?

12. (Cuando estás en una boda)”¡Ya van a lanzar el ramo párate para que lo agarres!”

13. Es que intimidas a los hombres.

14. ¿Y porque no tomas tú el primer paso e invitas a un chico a salir?

15. (En referencia a tu mejor amigo) “¿Y nunca has pensado en salir con tu amigo?”

16. Conozco a un chico que sería perfecto para ti, le voy a dar tu teléfono para que te llame.

17. No te rindas ya verás que algún día llegara el amor.

18. ¿No te habrán hecho brujería?

19. ¿Porque mejor no regresas con tu ex?

20. Deberías vestirte más sexy.