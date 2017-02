Hombres, El Dia De San Valentín No Es Para Ustedes, Es Para La Mujer.

Siempre me he considerado una mujer “moderna” y en fechas como el dia de San Valentín siempre trate de no darle tanta importancia o de no tener altas expectativas, es más siempre procuraba de que el dia tambien fuera especial para mi pareja. Pero entre mas lo pienso, creo que estuve equivocada. Analizando las cosas me doy cuenta que el hombre que espera que lo concientan a el en esta fecha es egoísta y pocas veces te pondrá primero. Asi que ojo comadres.

Opino que hay dos ocasiones en la vida que son exclusivamente para consentir y darle gusto a la mujer, la primera es el dia de San Valentin y la segunda es el dia de tu boda. No hay nada peor que un hombre que se pelee con su pareja porque quiere escoger los colores de la boda o el tipo de flores o lo que sea. Lo mismo opino con el dia de San Valentín, no hay nada peor que un hombre que quiera ser el consentido ese dia.

Chicos no se olviden que los detalles son parte del cortejo, quizá se escuche muy anticuado y si yo también opinaba lo mismo pero ahora me doy cuenta que la manera que el hombre se comporta en esas fechas dice mucho de su carácter como hombre.

Qué importa que el dia de San Valentín sea un dia inventado para vender y hacer dinero, a las mujeres no nos importa eso, nos importa que por lo menos ese dia le heches mas ganitas. Un poco de tu esfuerzo traerá consecuencias bonitas para los dos y al final que ganon seras tu, ya lo veras.