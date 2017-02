Para Poder Entrar AL Pais Donald Trump Te Pedirá Las Contraseñas De Tus Redes Sociales.

Justo este fin de semana estaba hablando con un compañero de trabajo y me estaba platicando que a un amigo que venía de México no se le permitió la entrada a los Estados Unidos porque habia posteado memes en contra del Presidente Donald Trump. Cuando me lo contó no lo podia creer! Cómo era posible que un país como el nuestro se prohibiera la libre expresión de esta manera. Me dijo mi compañero que a su amigo le pidieron las contraseñas de sus redes sociales y al darse cuenta que no simpatizaba con Trump le negaron la entrada.

Mira yo estoy de acuerdo que hay que tomar cualquier medida necesaria para protegernos y evitar que entren terroristas pero una cosa es publicar amenazas contra la vida del presidente y otra cosa es publicar memes tontos en contra de la política del presidente, no crees?

Hoy me encontre con un artículo que publicó E Online Latino que hablaba precisamente de esto, confirmando lo que mi amigo me habia contado. El articulo decia que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quiere pedir las contraseñas de las redes sociales de quienes quieran entrar al país, ya que Donald Trump quiere saber a qué le diste like, qué compartes en tus perfiles y de qué hablas con tus contactos.

El martes, John Kelly, quien está a la cabeza de los esfuerzos para proteger la frontera e inmigración del país del norte, le dijo al Congreso de los EE.UU que una de las medidas que su oficina considera, como parte de los nuevos procedimientos para quienes entran al país, es permitirles a oficiales de los EEUU ingresar en las cuentas de redes sociales.

“Queremos entrar en sus redes sociales, con contraseñas”, le dijo a la Cámara de Representantes. “¿Qué es lo que haces, qué es lo que dices? Si no quieren cooperar, entonces no entran”.

Kelly aseguró que la medida puede ser necesario pues los oficiales “no tienen mucho con lo que trabajar” cuando le prohíben la entrada a alguien a los EE.UU. “Cuando alguien dice ‘vengo de este lugar, esta es mi profesión’, muchos oficiales tienen que creer en la palabra del individuo”, dijo. “Francamente no creo que eso sea suficiente, el presidente Trump seguramente tampoco lo cree así. Así que tenemos que tomar medidas adicionales”.

Pero la pregunta es ¿cuáles son los parámetros para que se le prohíba la entrada a alguien a los EE.UU basados en sus redes sociales? Esa es la pregunta más importante, no crees? Tambien ¿Qué papel juega el hecho de que las compañías de redes sociales son privadas?

De acuerdo a International Business Times, Kelly le dijo al comité que no se había tomado todavía ninguna decisión al respecto de las redes sociales, pero que su departamento se concentraba en promulgar medidas más estrictas.