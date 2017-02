Mujer Le Dispara A Su Novio Después De Que El Taquero Le Sirviera Un Taco Frío

Muchas personas pierden la paciencia cuando tienen hambre y quizá esto fue lo que le sucedió a una mujer de Houston quien al recibir un taco frio le disparo a su novio.

La pareja ordenó tacos de un taco truck en la calle West Dyna y al parecer el taco de la chica estaba frio asi que le pido al taquero que se lo calentara pero el taquero se negó y la chica enfureció. Al verla furiosa su novio el chico le pidió que se “calmara”…gravísimo error! JAMÁS le pidas a una mujer que se calme porque lograrás todo lo contrario.

Según el reporte la chica sacó la pistola y se le disparó hiriendo a su novio. Ella asegura que fue un accidente y que no quiso herir a su novio pero no habian camaras de seguridad en el area y no han podido corroborar su versión de los hechos. Afortunadamente el chico está estable y se espera su total recuperación.

Hay dos lecciones importantes en esta nota:

No le sirvas un taco frío a una mujer hambrienta No le digas a una mujer que “se calme” LOL

Oye y a todo esto, crees que el chavo perdone a su novia?