[FOTO] J Balvin En Los Récords Guinness

Tal parece que le va de maravilla a J Balvin, ya que fue ingresado a Los Records Guinness tras su éxito con “Ginza.” Este tema se quedó en el lugar número uno de Hot Latin Songs de los por 22 semanas consecutivas. La presentación del premio se llevó a cabo el Nueva York, y el mismo compartió a través de su cuenta de Instagram estar muy agradecido.

“Estoy muy agradecido con esta bendición, aquí dice que soy oficialmente asombroso, así que gracias Guinness World Records. Imaginé de todo en mi vida, pero en la cabeza no se me pasó lo del Guinness World Records…estoy súper emocionado, muy agradecido con Dios, con la vida, con el público que me apoya y que ha permitido que Ginza haya durado tanto tiempo y esperemos que sea el primero de muchos…”.