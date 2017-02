[Escalofriante Video] Le Prenden Fuego Al Luchador Sangre Chicana Jr En Plena Lucha

El luchador, Sangre Chicana Jr. sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su espalda y brazos durante una ‘lucha callejera’ en Coahuila, Mexico el pasado Jueves en plena función.

Durante la Lucha, los contrincantes de Sangre Chicana encendieron una meza en fuego a un lado del cuadrilátero y tristemente tras ser sometido en ella, su cuerpo se prendió, solo un par de personas se percataron del accidente y fue demasiado tarde.

En mi punto de vista este tipo de accidentes no deben suceder en un deporte, mas alla de que sea Lucha Libre o no. Sin embargo, quisimos obtener una opinion autorizada sobre este tema y hablamos con Manuel Morales, mejor conocido como Jaivo Flores Jr. Jaivo es unas de las figuras mas importante de la Lucha Libre en Houston con una carrera importante enfrentando a los mejores dentro del cuadrilátero.

Le preguntamos a Jaivo Flores Jr. sobre este tipo de luchas, de las cuales el ha sido participe, y nos comento su descontento.

“Pienso que no hay necesidad de este tipo de luchas,” menciono Flores Jr. en exclusiva, “Sinceramente yo he estado en estas luchas pero no he llegado a tales grados tan extremos de usar fuego. Creo eso esta fuera de lo que es en realidad nuestra verdadera lucha libre”