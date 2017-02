Recuerdas al ex convicto que se hizo viral por guapetón? Desde el momento que vimos su “mug shot” las mujeres quedamos hipnotizadas por sus ojazos y cuerpo tonificado. Varias comentaban que parecía modelo de pasarela y no estaban equivocadas ya que por primera vez este ex convicto caminó la pasarela más importante de la moda, la pasarela de NY.

