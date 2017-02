MANA Se Retira De Los Escenarios Después De Tres Décadas!

La Banda de Rock en Español mas popular del mundo, MANA se despide por ahora de los escenarios después de tres décadas juntos!

Así es, la agrupación Mexicana ha decidido que tomaran un año sabático que comenzara cuando termine el Festival Pa’l Norte 2017, así lo afirmo Fher Olvera, el vocalista de la banda.

“En Maná este año vamos a tirar la flojera bien y bonito. Yo me quiero inyectar de música, de vibra en otras partes del mundo, quiero ir al Caribe un rato, a Cuba, me quiero ir a las costas de Colombia, por ejemplo,” declaro Fher, “También a Brasil, en España, quiero ir a Inglaterra donde están creciendo bandas nuevas de rock, como que aparte de gozar y viajarla, es irte refrescando de cosas, de música, de vibra. Este año no sacaremos nada, yo creo que lo dejamos para el año que entra”