[Fotos] Daniella Chávez Prometio Video Sensual Si Club America Es Campeón

El equipo Mexicano de las Águilas del America tienen que ser campeones. No, yo no soy ningún fanático del fútbol para ser sincero, sin embargo, la modelo Chilena Daniella Chavez me ha convencido que tengo que apoyarles.

Resulta que la model prometió hacer un video sexy en el caso de que el equipo de soccer Mexicano quede campeón, y después de ver su cuenta Instagram, quiero que así sea.

Mira las fotos:

Good Night❣️🐇 #DanyLovers #playboy #playmate #bunny . WWW.DANIELLACHAVEZ.COM . A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Feb 17, 2017 at 6:00pm PST

Que te parece la promesa? Le vas al America?