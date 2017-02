Fotógrafa Insulta A Madre Por Tener Cesárea.

No hay nada peor que las personas que se creen perfectas!!!

Una madre contacto a una fotógrafa que se dedica a tomar fotos de madres cuando dan a luz para que estuviera presente durante su parto pero la fotógrafa se negó porque la madre iba tener una cesárea. La fotógrafa le aseguro que lo que ella iba a tener era una “operación” y no un parto. Le aconsejo que si iba a intentar esto de la maternidad que lo mejor seria que no tomara la “via mas fácil” a estas alturas del partido. Le dijo que si decidía tener un parto “natural” que le llamara.

En el texto claramente se ve que la madre no “escogió” la cesárea como esta fotógrafa estaba asumiendo pero aun si la mama hubiese elegido la cesárea a la fotógrafa que le importa! Me chocan las mujeres que tratan de humillarte porque no tuviste un parto “natural” como tratando de hacerte sentir menos mujer. Ya se que las “haters” van a decir “Liz tu dices eso porque seguro tuviste cesárea” Pues no, no tuve cesárea y aunque la hubiera tenido QUE IMPORTA!!! No hay nada peor que mujeres que juzgan a otras madres. Si no sabes las circumstances, cállate la boca y aunque sepas las circunstancias, igual cállate la boca. Cada madre decide como recibir a sus hijos y como llevar su maternidad.