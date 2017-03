Atropella a un hombre y se enoja porque no acepto disculpas.

Lord disculpas le llaman en las rede sociales. Lo grabaron porque atropello un peatón pero eso no fue lo peor. Cundo se bajó del auto se enojó porque el atropellado no acepto la disculpa. El solo le decía que pusiera más atención al volante y no a su celular y el otro respondía si ya se pero ya me disculpe.

O perdona la disculpa o lo atropello de nuevo.