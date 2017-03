Carrera West End Brew 2017

El club de corredores del West End Running es una organizacion basada en Houston, donde personas de la comunidad se unen para entrenar, correr, y apoyar un estilo de vida al ser activos. Y este año, se llevara acabo la carrera de The West End Brew Run de 5 kilometros para recaudar fondos en beneficio para la organizacion de Achilles International de Houston, quien se enfoca en ayudar atletas desabilitados competir en deportes. Cada año casi 600 personas acuden a esta carrera para ayudar a una buena causa y participar en la carrera 5k.

Se les invita a todos los miembros de la familia para participar el proximo 22 de abril, 2017

Para mas informacion y como registrate los puedes visitar en su pagina de Facebook:

My name is Sagrario and I’m the Vice President of West End Running Club, a Houston-based running club.