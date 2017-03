Enrique Iglesias Y Pitbull Se Presentaran En Houston Este Verano

Ellos tienen de las voces mas reconocidas del mundo de la música y llegaran al Toyota Center este mes de Junio. Enriqu Iglesias y Pitbull se unen para una gira de verano espectacular.



Los dos ganadores de varios premios Grammy, en compañía de se presentaran el 18 de Junio en el Toyota Center en el centro de nuestra ciudad.

Aquí están las fechas de la gira completa:

6/3 – Chicago, IL @ Allstate Arena

6/6 – Denver, CO @ Pepsi Center

6/8 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

6/9 – San Jose, CA @ SAP Center

6/10 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

6/14 – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena

6/16 – Dallas, TX @ American Airlines Center

6/17 – San Antonio, TX @ AT&T Center

6/18 – Houston, TX @ Toyota Center

6/22 – Tampa, FL @ Amalie Arena

6/23 – Miami, FL @ American Airlines Arena

6/25 – Atlanta, GA @ Infinite Energy Center

6/28 – Detroit, MI @ The Palace of Auburn Hills

6/30 – New York, NY @ Madison Square Garden

7/5 – Montreal, QC @ Bell Centre

7/6 – Toronto, ON @ Air Canada Centre

Que les parece el anuncio? Estarán presentes en este concierto?

Dorian En Facebook

Dorian En Twitter