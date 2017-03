Arnold Schwarzenegger Dara El Discurso De Graduación En La Universidad De Houston.

El actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger fue invitado a dar el discurso de graduación este próximo 12 de mayo en la Universidad de Houston. Inicialmente se reportó que estaría cobrando $40 mil dólares por dar el discurso que en comparación con los $135 mil que cobro el actor Matthew McConaughey en el 2015 no era tanto dinero. Poco después se reportó que Schwarzenegger rechazo la cantidad y ofreció dar el discurso completamente gratis. Cabe mencionar que Matthew McConaughey dono $130 mil dólares de los $135 mil que cobro a la fundación Just Keep Livin.