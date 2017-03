Kate del Castillo Habla Sobre El Abuso Que Sufrió De La Mano De Su Ex, Luis García.

Kate del Castillo sufrió abusos durante su matrimonio con el futbolista Luis García y ocultó durante mucho tiempo los efectos de este maltrato físico y emocional. En este vídeo que realizo para la campaña Real Women Real Stories, puedes ver su relato de cómo se sobrepuso a esta relación.

Creo que la frase que más me toco el corazón fue cuando dijo que le tomo un tiempo volver a confiar en ella misma, yo he siento lo mismo. Nunca he sufrido abuso físico gracias a Dios pero si he sufrido abuso emocional y psicológico y cuando por fin logre salir de esa relación me cuestione por qué aguante tanto y por qué no me defendí y protegí más. Comencé a dudar de mí ya no me tenía confianza en tomar las decisiones correctas para mí misma.

¿En algún momento has dejado de confiar en ti?

No estás sola en esta batalla.