Spa De Cindy: 3 Mitos Sobre el Endulzante

#1 “Los endulzantes de stevia son SIEMPRE la mejor opción”

La stevia es una hierba cuyas hojas y raíces tienen un sabor dulce y se emplean como endulzante no calórico. Pero lo cierto es que la versión que a nosotros nos llega suele contener también otros ingredientes que se emplean para blanquearla, por lo que solemos tomar una versión adulterada de la misma.

#2 “Son igual de dulces que el azúcar”

Resulta que los endulzantes artificiales son mucho más dulces que el azúcar refinada. De hecho el son 200 veces más dulces que el azúcar.

#3 “Sirven para bajar de peso”

No sirven para bajar de peso y que, muy por el contrario, abren el apetito. Por tanto, no solo no te ayudarán a adelgazar, sino que comerás mucho más.