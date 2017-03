Spa De Cindy: Si Tienes Más de 30 NO Hagas esto Si Quieres Perder Peso

Saltar comidas para consumir menos calorías

Muchas personas evitan diferentes comidas para ingerir menos cantidad de alimentos y calorías. No obstante, eso solo hará que a la larga aumentes de peso además de afectar a tu metabolismo.

Comer todo e intentar eliminarlo con ejercicio

El problema está en encontrar en el entrenamiento una salida para quemar todo lo que comiste. Quizá sea necesario moderar las comidas y hacer ejercicio por el puro placer de tener una vida saludable.

Llevar una dieta baja en calorías

Necesitamos evitar este tipo de dietas. Las calorías son importantes para nuestro cuerpo. Tan solo tenemos que moderarlas pero no llevar una dieta bajísima en calorías.

Pesarte constantemente

Llevando una dieta saludable vas a perder peso. Pero no de un día para otro. Por eso es fundamental que no te peses constantemente. Los resultados en la balanza no te darán muchas esperanzas.