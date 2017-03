10 Razones Comunes Por Las Cual El Hombre Es Infiel

Cada quien tiene su razón por ser infiel, ya sea hombre o mujer. Aquí te damos una lista de las diez razones más comunes de porque los hombres son infieles.

1. No saben decir no: Si se le lanza una mujer atractiva a tu pareja, el hombre no puede resistir la tentación.

2. Para aumentar su ego : Para un hombre con bajó auto estima, ser infiel le ayuda aumentar su ego.

3. Porque fueron presionados :Si el hombre pasa mucho tiempo con gente que son infiel, tarde o temprano él también lo hará para verse bien con sus amistades.

4. Para terminar con la relación: Muchos hombres no saben la manera de terminar con su pareja, entonces prefieren ser infiel para que la otra persona termine la relación.

5. Porque tú lo dejaste hacerlo :El peor pretexto, ¡no! Él te dio de señales y tú no las tomaste enserio así que tú misma lo dejaste sin saberlo.

6. Porque es homosexual :¡Ouch!! ¡Esto sí que duele chicas! A muchas mujeres le ha pasado que encuentran a su pareja con otro hombre.

7. Porque él sabe que lo perdonarías: Muchos hombres saben el poder que tienen sobre la mujer y cuanto lo quiere una mujer. ¡Se aprovechan de esto!

8. No le importas lo suficiente: Muchos hombres son infieles porque simplemente no les importa la relación como le importa a una mujer.

9. Está seguros de que nunca lo sabrás : Tal vez está sea la razón más común ya que una persona infiel lo hace pensando que nunca nadie lo sabrá y los hombres piensan que es solamente sexo y que si no te enteras, no ya hace daño.

10. La droga o el alcohol lo influyen : La droga o alcohol, muchas veces hacen que las personas hagan cosas de las cual se arrepienten. Muchas infidelidades o “one night stands” ocurren cuando el hombre no está en los cinco sentidos.

Ninguno de estos pretextos justifican la infidelidad, pero tal vez te ayuda para entender la situación un poco mejor, ya que muchos hombres se les hace difícil decir la verdad.