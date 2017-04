Adolecente Invita A La Actriz Emma Stone A Prom A Través De Un Video. 

Se ha puesto de moda entre los adolescentes hacer “promposals” para invitar a una chica o chico a la fiesta de fin de año. En esta ocasión Jacob Staudenmaier, un estudiante de la preparatoria Arcadia en Arizona, invitó a la actriz Emma Stone.

En su video, el chico hizo referencia a su parecido físico con Ryan Gosling, el protagonista de La La Land. Tamien le pide a la actriz que asista a Prom con el y hasta le promete invitarla a cenar a Olive Garden.

Gracias al poder de Internet, Stone pudo ver el video.

El viernes, Staudenmaier leyó un mensaje de Stone en Good Morning America. “Jacob, gracias por la mejor invitación que he recibido jamás. No puedo decirte lo honrada que me siento y lo que sonreí a lo largo del hermoso video. Estoy en Londres trabajando, pero espero que la pases de lo mejor en tu baile de graduación. Estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí”, “Gracias. PD: veo a Gosling alrededor de tus ojos. Con amor, Emma”.

Staudenmaier asistirá soltero al baile pero dijo: “La pasaré muy bien con todos mis amigos”.