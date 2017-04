El Doctor Que Fue Retirado Violentamente De Un Vuelo Tiene Un Pasado Criminal

Creo que para estas alturas ya todos han visto el video de un hombre siendo violentamente retirado de un vuelo de la aerolínea United porque sobrevendieron boletos. Les resumo el cuento, el vuelo estaba lleno y United necesitaba subir a 4 azafatas que tenían que llegar a tiempo a otro vuelo. Pidieron voluntarios que quisieran ceder sus asientos ofreciéndoles hasta $800 pero nadie se ofreció, así que la aerolínea decidió escoger a 4 personas al azar para que se bajaran del vuelo. Las otras 3 personas aunque molestas se bajaron del avión si problemas pero esta cuarta persona, el Dr. David Dao no quiso bajarse de manera voluntaria. Así que entraron elementos de seguridad para bajarlo a la fuerza hiriéndolo y arrastrándolo por el suelo.

Ósea imagínate, tu pagaste tu boleto y abordaste el avión y por qué se les hincha su gana a los de la aerolínea te bajan nomas así porque sí. Que poca…!!! La gente en las redes sociales han salido en defensa del Dr. Dao, aunque en mi opinión el señor se veía que no estaba del todo bien mental y emocionalmente (es mi opinión). Sea cual sea las razón de su comportamiento los de United no tenían el derecho de tratarlo de esta manera. Ojala que este incidente sirva para que las aerolíneas cambien sus pólizas y no se permita la sobreventa de boletos.

Por otra parte ya se encargaron de investigar al Dr. Dao y le han sacado todos sus trapitos al sol, resulta que tiene un pasado criminal y la lista es larga.

Según TMZ, en el 2005 recibió 98 cargos (felonías) por dar prescripciones falsas y traficar analgésicos como Hydocodone, Oxycontin y Percocet.

También fue conflicto de 6 felonías por obtener drogas de manera fraudulenta por lo cual recibió 5 años de libertad condicional. Y como si eso fuera poco el Dr. Dao también fue convicto de dar prescripciones y cheques a pacientes a cambio de sexo.

Esta historia se complica y estoy segura aquí habrá mucha tela de donde cortar.