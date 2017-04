A todos nos ha cruzado esa posibilidad por la mente cuando visitamos un parque de diversiones, estamos hablando del hecho de que en cualquier momento algo puede salir mal ya sea en una montaña rusa o rueda de la fortuna.

Por suerte, a mi no me ha tocado nada demasiado serio mas allá de que se trabe la montaña rusa por algunos segundos, sin embargo, no todos corren con la misma suerte.

Una mujer le esta dando la vuelta al mundo tras subirse a un famoso ride de ‘Bungee’ en un parque de diversiones. El video capta el momento justo cuando se suelta de su asiento y queda colgando de sus pies evitando la muerte dos veces en un par de segundos.

La primera: Al soltarse de su asiento, casi cayendo al precipicio.

La segunda: Al casi impactarse con la cabeza en la base del juego mientras se columpiaba.

Haz visto algo similar en tu vida? Déjame saber en los enlaces de aquí abajo!

