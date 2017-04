Ricardo Arjona Abandona Molesto Una Entrevista Con CNN.

Esta entrevista con Ricardo Arjona comenzo amable, todo muy normal pero fue cuando el presentador Camilo Egaña comenzó a preguntar sobre las críticas en redes sociales y otras personas hacen cuando el cantautor guatemalteco se molesto.

El panelista de CNN recordó un momento en el que en 2012, surgió un intento de desacreditar la música de Arjona y pidiendo “No más poesía falsa”.

“Esa marcha fue falsa. No sé. Este tipo de cosas, donde ahora en las redes la gente sin rostro escribe lo que sea… No hables mal de mí si no has hablado conmigo. Hay mucho pseudointelectual muy peligroso”, respondió el guatemalteco.

Cuando Egaña habló de un texto de un autor colombiano, Iván Gallo, en el que se decía “a primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario”, Arjona se molestó y con toda la razón. Mira yo he entrevistado a varios artistas y jamás los atacaría de esta manera. No invitas a alguien a tu casa para atacarlo y llenarlo de críticas, eso no se hace. Y luego le pedía a Ricardo Arjona que el explicara porque algunos no gustaban de sus composiciones y el porqué lo criticaban tanto. Qué tontería más grande! A mi también me molesto la entrevista y eso que no soy fan de Arjona.