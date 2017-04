Kim Kardashian puso a la venta unas veladoras en las que substituye el rostro de la Virgen María con el suyo las cuales está vendiendo por $18.

La imagen de Kim como La Virgen María no fue del gusto del público y como era de esperarse le llovieron críticas. Neta que estaba pensando esta babosa???? Yo no soy muy religiosa y hasta a mí me hizo enojar! Con la religión no se juega ni se burla, es algo sagrado y más la imagen de la madre de Jesús!

Esto fue de muy mal gusto.