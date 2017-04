[Video] Kylie Jenner Tambien Se Contagia Con ‘Despacito’

Des..Pa..Cito…Quiero respirar to cuello despacito, no sea hagan, se la saben y es casi imposible no cantarla. Es la canción del momento y así como Justin Bieber no pudo resistir la tentación de colaborar con Luis Fonsi y Daddy Yankee en el tema, tampoco Kylie Jenner pudo resistir el ritmo contagioso.

Un video de Snapchat de la modelo causo furor en redes sociales ya que no solamente estaba hablando en español, sino también bailando merengue.

Checa el video:



Cuantas veces has bailado al ritmo de la canción?