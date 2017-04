Estos dos hermanitos de 5 y 7 años se encuentran una brillante moneda de 25 centavos los capta la cámara de vigilancia platicando de qué hacer con ella. Uno le dé dice al otro vamos hacer lo correcto y el otro le dice, si pero no te gustaría quedarte con ella, y el otro le contesta, si pero no quieres hacer lo correcto. Una decisión que nos a dejando a todos sonriendo. Me encanta ver videos así 🙂

Míralo tú aquí: