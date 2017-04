[Fotos] Maria Leon Calienta Las Redes Con Tremendo Bikinazo

No saben lo agradecida que estoy por el apoyo, por sus palabras amorosas y motivantes, por cada persona que vio el estreno ayer de #GuerraDeídolos, espero de corazón que lo hayan disfrutado. Se que hay países donde todavía no se puede ver pero muy pronto se estará estrenando por Telemundo Internacional y Netflix para mi México y Centro y Sudamérica. ❤ Después de tantas emociones y tanta promoción, me voy a disfrutar del mar por primera vez desde que llegué a #Miami🌴🌊. 🤗 ☀️ Estoy inmensamente feliz y llena de gratitud por su amor, de corazón: GRACIAS. 🙏❤😊 #SinFiltro #Sinmaquillaje #ConGanas

