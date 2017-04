Nina De 12 Años Desaparecida Desde Hace 2 Semanas En Houston, TX

La policía de Houston busca a una niña de 12 años de nombre Thalía Macías, que desapareció el 9 de abril de su casa. Según informes la madre reporto a Thalía desaparecida a la 10 de la mañana el 9 de abril 2017. La niña ya lleva dos semanas desaparecida. Si la has visto por favor llama a las autoridades.

La noche antes de su desaparición Thalía fue disciplinada por su madre quitándole el celular. Thalía fue vista por última vez en su casa 5200 Ratama Street en el área del suroeste de Houston. Cuando la madre fue a la recamara de Thalía la siguiente mañana ya la niña no estaba en su recámara. Pero la ventana de la recamara estaba abierta. Un testigo alcanzo ver que la niña se subió en un carro Honda negro de dos puertas.

Thalía vivió con su tía Alma Romero casi toda su vida hasta hace un año atrás. Cuando la madre de Thalía se dio cuento que la niña no estaba en su recamara. Ella llamo a la tía Alma Romero en San Antonio, TX, y la tía les dijo a las autoridades “Ella me llamó al departamento de policía por el Facebook Messenger y me dijo que ella quería que yo la recogiera. Cuando yo dije ‘ bebé dónde estás,’ quien estaba con ella la hizo que colgara el teléfono.” Romero cree que la familia sabe quién se llevó a Thalía. La tía también dijo “Sabemos que ella está en peligro, sabemos que alguien la está manteniendo contra su voluntad. Escuchamos que están drogándola y traficándola.”

Thalía mide 5’1 “y pesa 70 libras, con ojos marrones, cabello castaño y una complexión media. Ella fue vista usando un traje azul claro y zapatos de vestir negros.

Houston esta activamente buscando a Thalía. Si alguien tiene cualquier información, llama con la unidad de personas desaparecida de HPD al

# 832-394-1840.

