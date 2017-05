[Lista] Cosas Que Seguramente No Sabes De La Mujer

Este estudio me encanto, porque nos da la oportunidad de aprender de las mujeres cosas que quizá jamás nos platicaran a los hombres, y si eres mujer seguramente leerás esta lista y estarás de acuerdo con mucho mas de 5.

Por ejemplo, según esta lista, solo una de cada diez mujeres se lava diario el cabello, o peor aún la frecuencia de “Cuchi Cuchi” es de solo 2 veces por semana!!! What???? Y todavía hay más – chéquense el dato:

1. La mayoría de las mujeres evoluciona hacia una comida más sana a medida que avanza en edad.

2. El 61% de las chicas de 12 a 19 años presentan delgadez (49%) o delgadez extrema (12%).

3. Más de la mitad de las mujeres fumadoras empezaron a fumar antes de los 20.

4. Las preocupaciones familiares son la razón principal por la que las mujeres no pueden conciliar el sueño.

5. Un 55% de las mujeres ha padecida en alguna ocasión picor o irritación en su zona intima

6. El 40% de las mujeres de entre 40 y 60 años han sufrido de forma puntual pérdidas de orina.

7. La mitad de las mujeres no ha acudido a su ginecólogo en el último año

8. El método anticonceptivo más utilizado es el preservativo masculino, seguido de la píldora.

9. El 7% de las mujeres usa la marcha atrás como método anticonceptivo.

10. Un 28% de las mujeres no sabe cómo realizarse una exploración mamaria.

Aquí les dejo la lista completa de parte de TULESION