Un Estudiante Lo Golpea, Otros Lo Patean, Dos Días Después El Niño De 8 Años Se Suicidio

Un video tomado por la cámara de seguridad de una escuela primaria en Cincinnati revela que un estuante golpea a otro estudiante de 8 años en un baño de la escuela y otros estudiantes también lo patean y lo golpean por 5 minutos mientras que el niño estaba inconsciente.

Dos días después, el niño murió por suicidio.

Según un reporte obtenido por The Cincinnati Enquirer, un detective de homicidios del departamento de policías de Cincinnati dijo que recuerda el contenido de la grabación: “Fui testigo de un comportamiento que en mi creencia es intimidación e incluso podría elevarse al nivel de asalto criminal,” si no fuera por la edad de los joven autores.

Los funcionarios de la escuela primaria Carson Elementary no le avisaron a la madre del asalto ni de que el niño había perdido conciencia, solo le informaron de que el niño se había desmayado, dijo el abogado de la madre. Los funcionarios del distrito escolar de Cincinnati y los de la escuela primaria Carson no están haciendo comentarios sobre el video ni el asalto.

Triste saber que los oficiales vieron el video y se dieron cuenta que entra un niño de camisa roja al baño y golpea a un niño en el estómago, salen todos los niños que estaban corriendo del baño, luego golpea a otro estudiante, de repente entra el niño de 8 ano y se ve que lo saludo dándole la mano y el otro niño lo tira al piso golpeándolo. Esto me parte el alma. Que feo pensar que esto esté pasando en las escuelas primarias.

¿Pero dónde están las maestras?

http://www.khou.com/ext/news/nation-now/student-beat-him-then-others-kicked-him-later-8yearold-kills-himself/285/nationnow/3QtssZYgkwiuAs6qgU4IYi