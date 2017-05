Estas Son Las 10 Fotos Mas Calientes De Vanessa Claudio

Como diría mi hermana: "Nunca entendí que significaba eso del "último día del año". Después de escuchar a varias señoras del barrio, con sus diferentes colores para la ropa interior que atraerían la buena suerte a sus vidas (amarillo para el dinero, rojo para el amor, etc.). Luego de años viendo personas perfumar sus casas con romero, llegué a una conclusión de ese tan esperado fin de año. De todo quedaron tres cosas: la certeza de que sería interrumpida antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda…un encuentro. Entendí que no debía tener nada de tibiezas, nada de dudas. Si uno ama, que sea hasta las entrañas. Si uno desea que sea hasta las gónadas, pero no hay que andar con medias tintas. Tener memoria no te hace una mala persona, y mucho menos un ser rencoroso; así que recuerda cada paso que diste, a los protagonistas y a los antagonistas de tu historia. No olvides de dónde vienes. Siempre avanza, aunque te parezca utópico. Aprende a brindar abrazos que alineen planetas. Ama. Llora. Ríe. Sueña en grande. Baila una salsa. Canta un aguinaldo. A este año no le pido nada, son simples números. El tiempo no me hace, ni me define. Yo lo hago a él y lo defino cada vez que abro los ojos con la aurora y decido volverlo a intentar. Yo no sé lo que es el destino, caminando fuí lo que fuí. ¡FELIZ AÑO NUEVO!" Gafas: @gentlemonster

