La chava que está allí para ayudar al chico se ve que está súper lista pero no lo ayuda cuando el chavo se ve en apuros. En el video se ve que la pesa le cayó encima de él y se ve que se lastimo el hombro pero se escucha decir que s golpeó las costillas. ¡Wow! Hay que tener cuidado y simplemente no levantar lo que no puedes.