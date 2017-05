TIBURONES Cerca De La Oria Del Mar

En el video se ve que las olas casi sacan a uno de los tiburones que andaba nadando a la Oria del mar. Cuidado cuando vayas a la playa este verano porque los tiburones allí viven y pueden salir cuando quieren. Aquí en este video andan en mandas porque se ven unos 5 tiburones juntos. Última mente las investigaciones de los científicos no se saben porque los tiburones están saliendo de su avito natural. Algo que antes no era muy común. Así que toma tus precauciones porque no sabes que es lo que puede suceder. Este video se tomó en el área de Myrtle Beach en Carolina del sur.

http://abc11.com/news/video-sharks-spotted-close-to-shore-south-of-myrtle-beach/2004323/