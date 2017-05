Salto A La Muerte Del 45 Sur

La Policía de Houston busca al conductor que atropelló a la víctima que brinco del puente del 45 sur Gulf Freeway esta mañana un poco antes de las 6:30 de la mañana.

La policía cerró todos los carriles pero ya están disponibles nuevamente al tráfico. Según informes todavía no se sabe si la víctima murió por haber saltado el puente de Fuqua o por haber sido atropellado cuando callo a la autopista. No está claro si la caída o el vehículo lo mató.

Los investigadores dijeron que el conductor no se detuvo y puede enfrenta cargos por no detenerse y prestar ayuda. Si tienes información contacta a tus autoridades locales

http://abc13.com/2026326/