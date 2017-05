VIDEO: Luis Fonsi Y Daddy Yankee En “The Voice”

La cancion #1 del momento es “Despacito” y claro que no puede faltar en el programa con mas rating “The Voice” en NBC. Uno de los finalistas, Mark Isaiah, decidio presentar esta cancion y para la sorpresa de todos en casa llegaron para acompañarlo en vivo Luis Fonsi y Daddy Yankee. Obviamente, Mark interpreto la parte de Justin Bieber, quien canta el remix tambien con ellos. Nada como el sabor Latino para alegrar a todos los televidentes. Lamentablemente Mark no fue en ganador de la noche, pero ganas no le faltaron.