Mujer Salta En El Parabrisas De Su Coche Para Que No Se Lo Roben De La Gasolinera

La mujer se paró a echar gas el martes por la tarde y según ella, Melissa Smith de 28 años dijo que por lo menos avían otros cuatro coches que estaban en la gasolinera junto a ella echando gas. Ella estaba sentada en su coche esperando que la pompa terminara de echar gas. Y cuando salió de su coche para quitar la pompa de gas dejo las llaves puestas en el coche.

Entonces es cuando ella da la vuelta y se da cuenta que alguien estaba en su coche. Ella sale corriendo y se tira arriba del parabrisas para que no se robaran el coche. “Tuve un momento de ‘que esto no me va a pasar hoy’ dijo la muchacha y que se agarró el limpiador de parabrisas y le gritó al ladrón.

Y el ladrón como quiera arranco con ella arriba. Un video dramático. Míralo aquí:

Hazle click al link:

http://abcnews.go.com/US/wisconsin-woman-leaps-car-stop-carjacker-gas-station/story?id=47633136