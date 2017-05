Netflix es una de las plataformas mas populares de los últimos tiempos, permitiéndonos disfrutar de nuestra pelicular y series de television favoritas. Al final de cada mes aparecen y desaparecen diferentes títulos y este mes de Junio promete ser uno MUY bueno para los amantes del entretenimiento.

Estos Son Los Nuevos Títulos Que Llegan A Netflix En Junio:

Junio 1

1 Night (2016)

13 Going on 30 (2004)

Amor.com (Love.com)

Arrow: Season 5 (2016)

Burlesque (2017)

Catfight (2016)

Catwoman (2004)

Chingo Bling: They Can’t Deport Us All

Days of Grace (2011)

Devil’s Bride (2016)

Full Metal Jacket (1987)

How the Grinch Stole Christmas (2000)

Intersection: Season 2 (2016)

Kardashian: The Man Who Saved OJ Simpson (2016)

Little Boxes (2016)

Mutant Busters: Season 2 (2016)

My Left Foot (1989)

Off Camera with Sam Jones: Series 3 (2015)

Playing It Cool (2014)

Rounders (1998)

Spring (Primavera) (2016)

The 100: Season 4 (2016)

The Ant Bully (2006)

The Bucket List (2007)

The Queen (2006)

The Sixth Sense (1999)

Vice (2015)

West Coast Customs: Season 3 (2013)

Yarn (2016)

Young Frankenstein (1974)

Zodiac (2007)

Junio 2

Comedy Bang! Bang!: Season 5, Part 2 (2016)

Flaked: Season 2 – NETFLIX ORIGINAL

Inspector Gadget: Season 3 – NETFLIX ORIGINAL

Los Últimos de Filipinas (2016)

Lucid Dream – NETFLIX ORIGINAL FILM

Saving Banksy (2014)

The Homecoming: Collection (2015)

Junio 3

Acapulco La vida va (2017)

Blue Gold: American Jeans (2017)

Headshot (2016)

Three (2016)

Tunnel (2016)

War on Everyone (2016)