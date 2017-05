Surge La Verdad Sobre El Arresto De Tiger Woods

Esta semana inicio con la noticia de que la super estrella del golf, Tiger Woods, fue arrestada con cargos de DUI – conduciendo intoxicado. Dias después están saliendo mas y mas detalles en el cual asegura el deportista que no tuvo que ver con el alcohol sino con una reacción a los medicamentos que le receto el doctor.

Estas fueron la declaraciones que publico TV Y NOVELAS:

“Entiendo la gravedad de lo que hice, y asumo la total responsabilidad por mis actos, Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a medicamentos que se venden con receta. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tanto,” declaro Woods.