Jennifer Lopez esta causando locura total en redes sociales por sus sensual baile al presentar su famosa canción ‘Jenny From The Block.” En el video se puede ver como la cantante se da la vuelta, se levanta la camisa para enseñar la pompis, y comienza hacer un sensual ‘Twerking’ que no te puedes perder.

Aquí las imágenes:



Sin duda JLO es como el buen vino, mis veces mejor con el paso de los años – una belleza.