VIDEO:Policía trata de abusar del poder y termino siendo abusado

Policía trata de abusar del poder y termino siendo el abusado.

Estos policías sí que andaban asiendo su dinerito, poniéndole candado a todos los autos en la calle.De pronto un ciudadano le dijo que no le pusiera la araña a su auto el policía respondió con prepotencia. Y para mostrar su poder le tiro unas trompadas pero el ciudadano resulto ser una máquina de tirar golpes. De pronto todos le empezaron a pedir compasión por el policía hasta que su pareja lo subió al auto y huyeron. Por más que trato el policía no recibió mordida si pues ya no trai dientes.