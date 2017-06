VIDEO:Perro pone muestra a humanos sobre señalamientos viales

Perro pone muestra a humanos sobre señalamientos viales.

Mientras que los peatones se cruzan la calle corriendo y en luz roja el perro solo los ve pensando estos k mal educados son. Los autos no dejaban de pasar y es increíble porque muchos animales son atropellados en estos cruces y no nos referimos a los perros sino a los que no siguen las instrucciones viales. Pero aquí va lo más interesante cuando la luz se puso en verde el pero voltea para los dos lados y cruzo la calle. Aunque su duenio cree k es un pero menso, porque se gasto el dinero que le dio pal microbus