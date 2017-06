Cuidado Con El Tren Mira Lo Que Paso

Me lleva el tren y literalmente estos muchachos por mas que trataron de prevenir el choque no lo lograron. Primero a quien se le ocurre brincar las vías del tren por donde no se debe y segundo porque en ves de esperar el tren no empujaron la camioneta entre todos. Efectivamente paso lo que tenia que pasar el tren arrollo el auto