Local Brews, Local Grooves – Una Noche De Bebidas Inolvidable!

Este es un llamado para todos los amantes de la cerveza. House of Blues Houston ha anunciado este día que Local Brews, Local Grooves estará de regreso en la ciudad de Houston. Este festival tendrá música e invitara a mas de 20 cervecerías locales que presentaran mas de 50 diferentes cervezas.

Tendran 13 bandas de música locales y comida. El evento se llevara a cabo el 1ro de Julio a las 3pm.

Cada boleto te dará acceso al Music Hall, Foundation Room, House of Blues Restaurant and Bar, y al jardín de cerveza! Los boletos se estan vendiendo en paquetes de $15 a $95 en houseofblues.com y en livenation.com.

Estas son las cervecerías que estarán presentes:

B-52 Brewing Company

Back Pew Brewing

BakFish Brewing Company

Brash Brewing Company

Buffalo Bayou Brewing Co.

8th Wonder Brewery

11 Below Brewing Company

Eureka Heights Brew Co.

Holler Brewing Co.

Lone Pint Brewery

No Label Brewing Co.

160ft Beerworks

Platypus Brewing

Saint Arnold Brewing Company

Saloon Door Brewing

Southern Star Brewing

Sigma Brewing Company

SpindleTap Brewery

Under the Radar Brewery

Whole Foods Market Brewing Co.

