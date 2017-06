Ex novia enojada le pinta y le navajea las llantas a camioneta de ex novio

Según informes la persona que le pinto la camioneta a este muchacho de 22 años de nombre Deonndray Berry fue una ex novia enojada con su amiga.

Si no hubiera sido por el video que grabo en su teléfono celular un testigo que estaba manejando por el estacionamiento del Zoológico de Houston en el momento exacto, el muchacho no tuviera pruebas.

La ex con su mejor amiga le vandalizaron la camioneta. Le pintaron la camioneta con un color rojo y le navajearon las llantas.

El muchacho de 22 años dijo que conoció a su ex en una gasolinera y que su belleza le encantaba pero que cortaron rápido. “Una vez ella intentó golpearme con un coche,” dijo el muchacho.

-La belleza no lo es todo -dijo Berry-. “La belleza puede contener a una bestia, también.”

El video fue entregado a la policía y el caso está bajo investigación.

http://www.khou.com/news/local/victim-ex-girlfriend-caught-on-camera-vandalizing-car/449504351