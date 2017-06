[Video] Mujer Humilla A Una Modelo Por Ser De Piel Morena

El pasado fin de semana surgió un video en redes sociales en donde aparece una actriz humillando a otra por el simple hecho de ser de piel morena. Una persona que estaba en el lugar de los hechos saco su celular y comenzó a grabar.

El video lo publico en sue cuenta de Facebook con el siguiente mensaje:

“Aunque no es la primera vez que me toca… Esto es lo peor que he visto en mi vida laboral!!! No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación!!! La güera de las fotos se volvió completamente loca porque el director le pidió que se pasara para atrás y se cambiara de lugar con otra chava. Se puso a insultar a todo mundo y a la otra pobre no la bajó de PRIETA BAJADA DEL CERRO!!!

Por favor compartan este video!!! Gente así no debería trabajar en esta industria!”