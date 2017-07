Celebrando el 4 de Julio encontraron un cuerpo flotando

Según informes, Justo después de las 11 de la mañana la policía y el los bomberos de New Braunfels respondieron a una llamada de una persona ahogada en el rio Comal de 300 South Gilbert Avenue.

La gente que estaba allí celebrando el 4 de Julio miro un cuerpo flotando en el rio que no estaba consciente ni respirando. Una vez que llegaron los primeros respondedores, intentaron salvarle la vida, pero no tuvieron éxito.

La identidad del hombre aún no ha sido publicada y la causa de muerte a un está bajo investigación hasta que finalice los resultados de la autopsia.

